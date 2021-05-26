МЧС предупредило о надвигающемся шторме на Ленобласть 26 мая

МЧС предупредило о сильном ветре в Ленобласти 26 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Ленинградской области выпустило предупреждение о том, что в среду, 26 мая 2021 года, на регион надвигается шторм. По прогнозам синоптиков, ветер начнет усиливаться с 10 часов утра и пройдется ураганом по всем районам области.

- 26 мая, начиная с 10-13 часов, ожидается местами усиление восточного, юго-восточного ветра 15-18 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Во время сильного ветра рекомендуется принять меры предосторожности: закрыть дома окна и двери, убрать с балконов и дворов сухие деревья, а также парковать машину подальше от деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Погода же в области ожидается с переменной облачностью, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 9-14 градусов выше нуля.