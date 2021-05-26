Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения подростка на пути в петербургском метро

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения подростка под поезд в метро Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после падения подростка на пути метрополитена. Инцидент произошел утром в понедельник, 24 мая 2021 года, на станции "Лиговский проспект". 16-летний студент техникума оказался под поездом. Молодой человек выжил, однако получил огромное количество очень тяжелых травм.

- Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса, где поместили в реанимацию. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, расхождение левого затылочно-сосцевидного шва, ушиб легкого, печени, перелом костей таза, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что молодой человек приехал учиться в Петербург из Мурманской области.

Следственный комитет провел проверку, после которой возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Виновным может грозить до 15 лет тюрьмы.