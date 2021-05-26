В Токсовском тоннеле петербургского КАД ограничат движение с 29 мая

В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга на два дня изменится схема движения транспорта в вязи с небольшими ограничениями. Так, с 29 мая 2021 года в течение двух дней на этом участке трассы будут проходить ремонтные работы по восстановлению деформационного шва.

- В северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля 29 и 30 мая 2021 года будет перекрыта первая полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Движение автомобильного транспорта по южному транспортному отсеку, по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область будет осуществляться штатном режиме, по двум полосам, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Работы будут проходить с 09:00 до 21:00. Также на время перекрытия движения по соседней с ней полосе ограничат скорость движения до 40 километров в час.