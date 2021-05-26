Мужчина дважды "заминировал" школу в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области силовики проверяли школу в Осиновой Роще Выборгского района на наличие взрывчатки. Вечером во вторник, 25 мая 2021 года, на номер 112 дважды поступило сообщение от безработного местного жителя, который сообщил о заминировании учебного заведения на Юкковском шоссе.

- Первый звонок поступил в 21:43 часов, в котором говорилось о взрыве в школе №471. Спустя три минуты мужчина позвонил снова и сказал, что в учебном заведении заложена бомба и взрыв еще только планируется, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место приехала полиция и провела осмотр школы. Однако взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Также силовики задержали 42-летнего мужчину, который звонил с угрозами в экстренную службу. Он оказался сильно пьян. На подозреваемого составили акт о нарушении. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.