Число обследований на коронавирус выросло в Петербурге на 26 мая

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 157 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала месяца наблюдается постепенный подъем заболеваемости коронавирусом. Вместе с этим, горожане стали чаще сдавать тесты на наличие инфекции. Так, за последние сутки количество обследований резко возросло. По данным Смольного на среду, 26 мая 2021 года, накануне анализы сдали более 20 тысяч человек, днем ранее их было меньше 14 тысяч.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 157 человек. С вопросами по инфекции в единую службу по номеру 122 обратились 14 381 человек, - рассказали в администрации города.

Пандемия может быть куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Альтернативная методика подсчета зараженных коронавирусом от Смольного сообщает о 1,5 тысячах больных инфекцией за прошлые сутки. Власти города продолжают напоминать петербуржцам о важности вакцинации. Сейчас в Петербурге доступны три вида вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".