Подросткам в Петербурге запретят посещать экстремальные квесты

В Петербурге детям до 14 лет запретят посещать экстремальные квесты Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские депутаты во втором чтении в среду, 26 мая 2021 года, одобрили проект закона, который запретит детям до 14 лет посещать экстремальные квесты. Такая инициатива появилась после того, как подростки несколько раз получили травмы в подобных головоломках.

- Цель нашей инициативы — оградить детей от опасных "головоломок", которые проводятся, к примеру, с применением электрошокеров, бензопил либо которые связаны с запиранием участников в закрытых пространствах. Мы не выступаем против квестов как класса, мы хотим, чтобы такие развлечения были безопасными для всех участников, - отметил депутат Денис Четырбок.

Один из инцидентов произошел в феврале этого года: 6-летний мальчик во время игрового квеста упал с лестницы с высоты человеческого роста. Оказалось, что ребенок получил перелом позвонков грудного отдела.

Также депутаты отметили необходимость конкретизировать понятие "квест".