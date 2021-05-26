В Петербурге за одни сутки полиция убрала с дорог 159 такси из-за нарушений

Полиция выявляла нарушения среди таксистов Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

К таксистам пришли сотрудники полиции. И вовсе не для того, чтобы воспользоваться их услугами. МВД начало масштабный рейд перевозчиков. Основное внимание уделено агрегаторам, где больше всего нарушений. Только за одни сутки с улиц город силовики убрали 159 машин такси из-за нарушений. Распоряжение провести проверку отдало руководство ГУ МВД России. Рейд затронул при этом и Ленобласти.

- Проверка проводится из-за участившихся в последнее время случаев криминальных проявлений со стороны таксистов, зарегистрированных на сервисах онлайн-заказов, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Только за первый день полицейские проверили около двух тысяч автомобилей, среди которых большая часть так называемые агрегаторы такси.

Полицейские нашли 163 таксистов, которые возили пассажиров, не имея лицензии. На них выписали протоколы за "осуществление предпринимательской деятельности без лицензии". В полиции при этом заметили, что большая часть водителей - мигранты, 25 из них не имели патента, работая незаконно.

Что интересно, двое водителей были за рулем пьяными. За сутки полицейские выявили также 340 нарушений правил дорожного движения.