Вход на станцию метро "Нарвская" в Петербурге ограничат с 31 мая

Станция метро "Нарвская" изменит режим работы до середины августа Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге на станции метро "Нарвская" планируется капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим, с 31 мая 2021 года и до середины августа вход в вестибюль будет ограничен. Это может сказаться на работающих горожанах, так как в утреннее время по будням вход будет закрыт полностью.

- С 31 мая по 13 августа 2021 года по рабочим дням с 8:10 до 9:15 вход в вестибюль "Нарвской" будет полностью закрыт, а с 16:40 до 19:00 – ограничен, - рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

Однако указанный режим закрытия входа на станцию может быть изменен в зависимости от пассажиропотока.

Петербуржцев просят заранее продумывать свои маршруты. Так, пассажиры могут воспользоваться соседними станциями: "Балтийская" и "Кировский завод".