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Общество26 мая 2021 11:26

Автомобилистов Петербурга начнут штрафовать за парковку у мусорных контейнеров

Также наказывать будут тех, кто своими машинами перегораживает пешеходные дорожки
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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ЗакС предложил штрафовать автомобилистов за парковку возле мусорных контейнеров во дворах

ЗакС предложил штрафовать автомобилистов за парковку возле мусорных контейнеров во дворах

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга, которые паркуют свои машины во дворах, загораживая пешеходные дорожки и мусорные контейнеры, будут наказывать рублем. В среду, 26 мая 2021 года, депутаты Законодательного собрания во втором чтении поддержали соответствующий законопроект.

- Первым документом предлагается установить ответственность за размещение во дворах транспортных средств, которое приводит к ограничению подъезда к площадкам для сбора отходов. В этом случае мы предлагаем штрафовать нерадивых автомобилистов, - отметили в ЗакСе.

Так, гражданам грозит штраф в размере 3-5 тысяч рублей, должностным лицам - 5-40 тысяч рублей, юрлицам - от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Аналогичные санкции предлагается применять к тем, что своими машинами перегораживает пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды, проходы к зданиям и входы в них.