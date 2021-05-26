Автомобилистов Петербурга начнут штрафовать за парковку у мусорных контейнеров

ЗакС предложил штрафовать автомобилистов за парковку возле мусорных контейнеров во дворах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга, которые паркуют свои машины во дворах, загораживая пешеходные дорожки и мусорные контейнеры, будут наказывать рублем. В среду, 26 мая 2021 года, депутаты Законодательного собрания во втором чтении поддержали соответствующий законопроект.

- Первым документом предлагается установить ответственность за размещение во дворах транспортных средств, которое приводит к ограничению подъезда к площадкам для сбора отходов. В этом случае мы предлагаем штрафовать нерадивых автомобилистов, - отметили в ЗакСе.

Так, гражданам грозит штраф в размере 3-5 тысяч рублей, должностным лицам - 5-40 тысяч рублей, юрлицам - от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Аналогичные санкции предлагается применять к тем, что своими машинами перегораживает пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды, проходы к зданиям и входы в них.