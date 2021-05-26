Детские сады Петербурга перейдут на летний график работы

Детские сады Петербурга переходят на летний график работы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вскоре детские сады Санкт-Петербурга перейдут на летний график работы. Об этом в среду, 26 мая 2021 года, рассказали в комитете по образованию. Режим работы для каждого дошкольного учреждения будет свой с учетом фактической потребности, а также необходимости подготовки детских садов к новому учебному году.

- Администрации районов проанализировали существующую потребность и сопоставили ее с планами проведения ремонтных работ в детских садах, модернизации систем безопасности, противопожарной защиты, - пояснили в комитете.

По итогам этого анализа в каждом районе составлен график работы детских садов на июнь-август. Вскоре они будут опубликованы на официальных сайтах администраций районов и районных отделов образования.

Во всех детских садах будут приниматься противоэпидемические меры, чтобы обезопасить детей и персонал от коронавируса.