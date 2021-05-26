Более 830 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 26 мая

Более 830 петербуржцев заболели коронавирусом на 26 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге немного спал рост распространения коронавируса. Так, на среду, 26 мая 2021 года, наличие болезни подтвердили еще у 839 человек - это на пять случаев меньше, чем днем ранее. Однако о стабилизации ситуации говорить пока рано.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 435 516 человек. Из них полностью выздоровели 400 160 пациентов, 1161 были выписаны накануне. Жертвами инфекции стали 14 162 человека, 39 умерли за последние сутки, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 26 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Альтернативная методика подсчета зараженных коронавирусом от Смольного сообщила о 1,5 тысячах больных инфекцией за прошлые сутки. Это на 8,97% больше, чем неделю назад. Также накануне появилась информация о том, что в "Ленэкспо", где возобновил работу временный госпиталь, закончились места. Однако это оказалось слухом.

Власти города рассказали, что более 20 тысяч жителей нуждаются в реабилитации после выздоровления от коронавируса. У многих появились проблемы со сном, хроническая усталость, депрессия и провалы в памяти.