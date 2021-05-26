8 тысяч наблюдателей направит Общественная палата на сентябрьские выборы в Петербурге

На выборах в сентябре задействуют 8 тысяч наблюдателей Общественной палаты Петербурга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 26 мая, на заседании ЗакСобрания Петербурга заместитель председателя городской Общественной палаты Александр Вахмистров представил доклад о ее деятельности за 2020 год. После выступления депутаты поинтересовались, как будет организована работа палаты в ходе предстоящих в сентябре 2021 года выборов в городской парламент и Государственную Думу. Напомним, что их планируют провести в трехдневный срок. Как сообщил Александр Вахмистров, корпус наблюдателей будет составлять 8 тысяч человек.

– Голосование будет проходить по аналогии с голосованием по поправкам в Конституцию. У нас около двух тысяч участковых избирательных участков. С учетом возможного трехдневного голосования формируются списки наблюдателей – из расчета 4 наблюдателя на участок. Таким образом, всего нам нужно порядка 8 тысяч человек, – отметил Александр Вахмистров.

Он также добавил, что списки набор наблюдателей уже идет, происходит их обучение, а уже непосредственно перед выборами они получат соответствующие удостоверения.