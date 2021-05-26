Из-за надвигающегося шторма 26 мая на Петербург на улицы вышли аварийные бригады

На дежурство в Петербурге вышли 68 бригад "Водоканала" из-за ухудшения погодных условий Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в среду, 26 мая 2021 года, ожидается шторм - ветер усилится до 18 метров в секунду и пройдет дождь. В связи с этим на улицы города вышли 68 аварийных бригад "Водоканала". В случае необходимости они будут оперативно устранять подтопления на дорогах и во дворах.

- Согласно прогнозу ожидаемый объем осадков не превысит расчетных значений, тем не менее, чтобы избежать возможных скоплений воды, в Петербурге будут дежурить 68 специализированных аварийных бригад с откачивающей техникой. В случае необходимости предприятием будут привлечены дополнительные силы, - пояснили в компании.

На Парашютной улице, которая особо подвержена подтоплениям, установлена насосная станция мощностью 1 300 кубометров воды в час.

В "Водоканале" отметили, что чаще всего улицы затопляет во время дождя из-за попадания в дождеприемные отверстия мусора. В большинстве случаев это пакеты и пластиковые бутылки, смытые с проезжей части к ливнестокам и дождеприемным патрубкам, в результате чего уменьшается их пропускная способность.