Студент с ножом похитил и изнасиловал девушку в Петербурге

В Петербурге студент похитил девушку и изнасиловал ее на парковке у магазина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 22-летний студент подозревается сразу в ряде преступлений: разбое, похищении человека и изнасиловании. Вечером в понедельник, 24 мая 2021 года, в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что стала свидетельницей нападения на девушку.

- Жертвой оказалась 19-летняя девушка. Около 20 часов она возвращалась домой, зашла в парадную дома 11/3 по Архивной улице, где в кабине лифта на нее напал неизвестный парень с ножом, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Угрожая, молодой человек вывел девушку из парадной, посадил в салон ее же автомобиля, после чего привез ее на парковку магазина на проспекте Большевиков, где изнасиловал и скрылся с места.

25 мая полиция задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний студент университета. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по трем статьям. Ранее он уже был судим за наркотики.