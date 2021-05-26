Петербуржцам могут вернуть переплаты за капремонт в июне

Петербуржцам могут вернуть переплаты за капремонт уже в июне Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 26 мая 2021 года, в жилищном комитете Санкт-Петербурга прошла конференция по острому вопросу - платы за капитальный ремонт. Из-за перехода на общую с "Петроэлектросбытом" квитанцию, многим жителям города пришли огромные счета. В итоге, это оказалось ошибкой при переходе от одного подрядчика к другому.

- Фонд капитального ремонта уже ведет перерасчеты. Все переплаты гражданам будут возвращены, - пишут "Невские новости" со ссылкой на председателя жилкома Виктора Борщева.

Также петербуржцев заверили, что они могут не оплачивать эти квитанции в мае, так как в них много ошибок. При этом, за май фонд капитального ремонта не будет взимать пени. Важно, что эта привилегия будет действовать только один месяц. Все остальные последующие квитанции должны быть оплачены в срок.