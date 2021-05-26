Мужчина избил мальчика на детской площадке в Ленобласти

Мужчина избил ребенка на детской площадке в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области мужчина избил одиннадцатилетнего мальчика на детской площадке. В среду, 26 мая 2021 года, в социальной сети появилось видео из поселка городского типа Сиверкий Гатчинского района. На нем крупный мужчина в синей футболки стоит над ребенком, валяющемся на земле, и периодически лупит его рукой.

- 25 мая в поселке городского типа Сиверский произошло ужасное по своей дикости событие. На детской площадке возле домов по улице Строителей был жестоко избит ребенок. Взрослый недочеловек избил одиннадцатилетнего мальчика, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Все происходящее на видео сняли дети, которые наблюдали за жестоким обращением со своим соратником. В какой-то момент мальчик смогу встать и начал уходить от мужчины. Однако тот его догнал и снова повалил на землю.

Причина конфликта на данный момент неизвестна. Сообщается, что мальчика после побоев госпитализировали в больницу.