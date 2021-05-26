Резкое потепление и гроза ждут Ленобласть 27 мая

27 мая в Ленобласти ожидается гроза Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Холода наконец-то отступят в Ленинградской области. Резкое потепление обещают синоптики в четверг, 27 мая 2021 года. Жары, конечно, ждать не стоит. Но с плюс 14 градусов температура повысится до 21 градуса. А вот дожди никуда не денутся, к ним еще добавится гроза.

- В четверг в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью холодно - плюс 4-9 градусов, днем около 14-19 градусов выше нуля, местами до 21 градуса тепла, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а в некоторых будут греметь грозы. Зато поутихнет ветер. Ожидается юго-восточное направление с силой до 5-10 метров в секунду.

В МЧС напомнили жителям Ленобласти о том, что во время грозы надо соблюдать меры безопасности. Закрывать дома окна и двери, а также не гулять по открытой местности.