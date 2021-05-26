В Петербурге каршеринг устроил ДТП с машиной "скорой", в которой была пациента

Водитель каршеринга устроил ДТП с машиной скорой, которая везла пациенту в петербургскую больницу Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга устроил ДТП с машиной скорой помощи. Авария произошла во втором часу дня в среду, 26 мая 2021 года, на Краснопутиловской улице. Водитель арендованной машины решил сделать разворот в неположенном месте, преградив дорогу медикам, которые везли в больницу пациентку. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Не очень умный гражданин на каршеринге решил развернуться через двойную сплошную, дабы не стоять на переезде на Краснопутиловской, и развернулся прямо под скорую с пациенткой, - поведал свидетель аварии.

К месту аварии сразу же подъехали две другие машины скорой помощи. Пациенту быстро перегрузили в один из автомобилей и увезли.

А участники аварии остались стоять. Сейчас они занимают одну из полос на дороге в сторону Комсомольской площади в ожидании сотрудников ДПС.