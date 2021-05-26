Смольный планирует увеличить число занятых людей в малом и среднем бизнесе к 2025 году

Смольный планирует довести число занятых в малом и среднем бизнесе до 1,56 млн человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга собираются развивать малый и средний бизнес в городе. В среду, 26 мая 2021 года, губернатор Александр Беглов отметил, что сейчас в этой сфере работают 1,35 миллионов человек. Но в планах, чтобы к 2025 году там были заняты порядка 1,6 миллионов жителей города.

- Огромный промышленный потенциал нашего города должен расширяться с учетом развития малого и среднего предпринимательства. Также нужно создавать малому и среднему бизнесу условия для экспорта своей продукции, - заявил Беглов.

Также он добавил, что за время пандемии на поддержку бизнеса в городе были выделены 21 миллиард рублей. Это позволило городу снизить уровень безработицы, сохранить инвестиционную привлекательность, поддержать пострадавшие организации и увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.