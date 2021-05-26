Полиция задержала мужчину, избившего 11-летнего мальчика на детской площадке в Ленобласти

В Ленобласти задержали мужчину, избившего ребенка на детской площадке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области задержала мужчину, избившего 11-летнего мальчика на детской площадке. Инцидент произошел вечером во вторник, 25 мая 2021 года, во дворе на улице Строителей в поселке Сиверский. Все произошло на глазах других детей, которые гуляли в это время на площадки и сняли побои на видео.

- Прибывшими полицейскими было установлено, что конфликт на площадке произошел из-за разбросанного мусора. Женщина прогуливалась с ребенком и сделала замечание компании подростков, также проводивших время на детской площадке. Начался конфликт, в который вступил муж женщины, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина несколько раз ударил 11-летнего мальчика, после чего ушел вместе с женой и ребенком. Пострадавший с ушибами сам обратился в больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой.

Агрессивным мужчиной оказался 41-летний местный житель. Его задержали и доставили в полицию. В ближайшее время полицией будет возбуждено уголовное дело.