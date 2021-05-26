Власти Петербурга отменили фестиваль мороженого из-за коронавируса

В Петербурге не будет традиционного фестиваля мороженого. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отменили ежегодный фестиваль мороженого. Ранее Смольный планировал провести мероприятие 29 мая, но комитет по промышленной политике, инновациям и торговле передумал. Причины очевидные.

- В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт-Петербурга принято решение об отмене проведения 29.05.2021 ежегодного фестиваля мороженого, - поспешили сообщить на сайте комитета.

При этом на Дворцовой в данные минуты проходит XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон. Меры безопасности соблюдаются, как убедились корреспонденты «КП» на месте. Более крупные мероприятия вроде Евро-2020 и ПМЭФ-21, естественно, никто тоже не отменит.