На проспекте Большевиков в Петербурге создадут велодорожку до конца 2021 года

На проспекте Большевиков появится велодорожка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков создадут велодорожку до конца 2021 года. Новый маршрут для двухколесного транспорта соединит две популярные станции метро – собственно, «Проспект Большевиков» и «Улицу Дыбенко». Власти предполагают, что это поможет жителям Невского района и Кудрово оперативно добираться до подземки на велосипедах, при этом не мешая автомобилистам или прохожим.

- Работы по обустройству обособленной велодорожки протяжённостью 5,2 км начнутся уже в июне. Она будет полностью обособлена от проезжей части, маркирована дорожной разметкой и обозначена дорожными знаками.

В будущем Смольный хочет создать единую сеть веломаршрутов для удобного и безопасного перемещения по городу.