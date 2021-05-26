9-балльные пробки сковали улицы Санкт-Петербурга вечером 26 мая

В Петербурге пробки достигли 9 баллов в среду, 26 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 26 мая в Санкт-Петербурге пробки достигли 9 баллов. Это больше на 2 пункта, чем обычно по средам в Северной столице. Ожидается, что пробки полностью канут в Лету к 23:00. Особенно плотно сейчас на Мурманском шоссе, от заправки до проспекта Большевиков. Там автомобили растянулись почти на шесть километров, водители теряют около часа времени.

- В 17:48 в городе зафиксировали рекордно длинную пробку для этого времени за всю последнюю неделю. Это внешняя сторона КАД, Большой Обуховский мост (Вантовый) от поста ГИБДД до Колтушского шоссе. Длина пробки составляет 17,7 км, - передает сервис «Яндекс.Пробки».

К слову, вскоре на проспекте Большевиков построят велодорожку. Так что обладатели двухколесного транспорта смогут позабыть о пробках.