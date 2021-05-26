Маткапитал Ленобласти можно будет потратить на стоматолога для мамы

Актуальна возможность тратиться на дантиста будет лишь в случае, если аналогичное лечение не предусмотрено ОМС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ленобласти услышаны: перечень целей, на которые можно тратить региональный материнский капитал, расширят. Сегодня, 26 мая, соответствующую поправку в Социальный кодекс рассмотрели в первом чтении.

На сегодня ленинградцы могут направить маткапитал или его часть на улучшение жилищных условий (включая ремонт квартиры или дома и покупку участка); на покупку транспорта (эта возможность предусмотрена для родителей малышей-инвалидов или тех, кто воспитывает минимум пятерых детей); на приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птиц, а также сельхозтехники; на путевку в санаторий и дорогу к нему. Кроме того, за счет маткапитала можно обеспечить ребенку образование, уход и лечение в том случае, если оно выходит за рамки ОМС.

Проект закона расширит этот список. Как только инициатива пройдет все доработки и согласование губернатора, родители смогут вкладывать средства маткапитала в уплату первоначального взноса и погашение долга и процентов при покупке и строительстве жилья. Опция распространится и на ипотеку.

Второе новшество – возможность потратить материнский капитал на платное лечение зубов не только детей, но и мам и пап.

– В нашем регионе вода мягкая, не хватает инсоляции, а потому многодетные матери часто имеют проблемы с зубами, – пояснили авторы законопроекта, депутаты Людмила Теплина, Лариса Пункина и Татьяна Бездетко. – Многие из них кормят грудью, что еще больше усугубляет ситуацию и сказывается на их здоровье в дальнейшем.

Важно: актуальна возможность тратиться на дантиста будет лишь в случае, если аналогичное лечение не предусмотрено ОМС.