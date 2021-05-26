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Происшествия26 мая 2021 19:42

Суд Петербурга рассмотрит иск о запрете доступа к странице Российской ЛГБТ-сети в Facebook

На группу пожаловался депутат Госдумы Игорь Сапко
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге хотят запретить доступ к странице Российской ЛГБТ-сети в Facebook.

В Петербурге хотят запретить доступ к странице Российской ЛГБТ-сети в Facebook.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольнинский районный суд Петербург принял административный иск о запрете доступа к странице Российской ЛГБТ-сети в Facebook. Рассмотрение назначено на 29 июня 2021 года. Организация позиционируют себя правозащитной по отношению к людям иной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Это не понравилось депутату Госдуму Игорю Сапко, он обратился в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Петербурга за экспертизой.

- Согласно суждению ГБУ ДОЦ ППМС Центрального района СПб «Развитие», в группе расположены материалы, посвященные поддержке ЛГБТ сообщества в РФ. Данная группа создает привлекательный образ гомосексуализма, ведет к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни, это может негативно влиять на развитие детей, - передает объединенная пресс-служба Санкт-Петербурга.

Вскоре доступ к странице могут заблокировать, но только на территории России. Осталось дождаться решения суда.

ЧП