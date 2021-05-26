В Петербурге арестовали студента, похитившего и изнасиловавшего девушку

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО 22-летнего студента, который с ножом похитил и изнасиловал девушку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд арестовал 22-летнего студента, который похитил и изнасиловал девушку. Напомним, злоумышленник подкараулил свою жертву в лифте одного из домов на Архивной улице. Под угрозой ножа он вывел девушку на улицу, посадил в салон ее же автомобиля и вывез на парковку магазина на проспекте Большевиков. Там он надругался над жертвой и скрылся. В этот же день насильника задержали.

- В суде Кирилл Старков вину признал, но вместе с адвокатом просил избрать ему более мягкую меру пресечения, чем заключение под стражу, поскольку скрываться не намерен, а его отец тяжело болен, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В СИЗО молодой человек просидит минимум до 24 июля 2021 года. За разбой, похищение человека и насилие ему грозит в худшем случае 32 года лишения свободы.