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Происшествия26 мая 2021 20:17

Прокуратура выясняет, почему в Тосно и Волосово временно ограничили подачу газа

Проблему обещают решить ночью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти временно ограничили подачу газа в котельные Тосно и Волосово.

В Ленобласти временно ограничили подачу газа в котельные Тосно и Волосово.

Фото: REUTERS

Прокуратура Ленобласти выясняет причины ограничения подачи газа в котельные городов Тосно и Волосово. У местных жителей отключилась горячая вода. Оказывается, виной всему задолженность.

- На состоявшемся сегодня в администрации Ленинградской области совещании генеральный директор ОАО «Тепловые сети» Валерий Володкевич гарантировал оплату «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» первой части задолженности. Горячую воду обещают вернуть в дома к 23:00, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Тем не менее, в прокуратуре намерены дать оценку произошедшему и тому, законно ли ограничили поставку газа. Права граждан обещают восстановить.

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