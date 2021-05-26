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Спорт26 мая 2021 20:27

Сергея Семака признали лучшим тренером чемпионата России сезона 20/21

Главный тренер «Зенита» опередил на три балла Леонида Слуцкого, наставника «Рубина»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Главного тренера "Зенита" Сергея Семака признали лучшим среди российских коллег по итогам РПЛ.

Главного тренера "Зенита" Сергея Семака признали лучшим среди российских коллег по итогам РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"

Сергея Семака объявили лучшим тренером чемпионата России сезона 2020/2021. Наставник «Зенита» всего лишь на три балла опередил коллегу из казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. На третьем месте расположился главный тренер «Химок» Игорь Черевченко.

Лучшего из лучших выбирали только специалисты: наставники команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитаны клубов.

- В сезоне-2020/21 главный тренер петербургского клуба привел «Зенит» к золотым медалям РПЛ и завоевал Суперкубок России. Всего на тренерском счету Сергея Семака за три сезона во главе сине-бело-голубых три чемпионства, а также национальные Кубок и Суперкубок, - напоминают, кто здесь победитель, в пресс-службе «Зенита».

К слову, лучшим игроком прошедшего чемпионата стал нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун.