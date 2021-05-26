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Здоровье26 мая 2021 21:04

Комздрав Петербурга раскрыл статистику использования каждой вакцины от коронавируса

Популярнее всех «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» далеко в отстающих
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга раскрыли точную статистику по использованию каждой из трех вакцин от коронавируса.

Власти Петербурга раскрыли точную статистику по использованию каждой из трех вакцин от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга раскрыл, какой вакциной горожане прививаются наиболее чаще. По очевидным причинам лидером является «Спутник V» - тут и производство шире, и поставок больше. Этой прививкой, точнее, ее первым компонентом воспользовались 648 776 жителей Северной столицы.

- Первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» в городе привились 17 036 человек. Кроме этого за минувшие сутки в Петербурге привился «КовиВаком» 131 житель. С завтрашнего дня, 27 мая, данная вакцина будет доступна во всех районах города – в 40 пунктах вакцинации, - сообщает Комздрав на своей странице во «Вконтакте».

Добавим, что «Комсомолка» выяснила все о новой прививке «КовиВак». В ее основе лежит мертвый коронавирус. Третью фазу клинических исследований эта вакцина еще не прошла.

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