Коммунальщики и районные администрации Петербурга перешли на усиленный режим работы перед ПМЭФ-21

Перед ПМЭФ-21 в Петербурге перешли в усиленные режим работы все службы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге жилищно-коммунальные службы и администрации шести районов перешли на усиленный режим работы из-за подготовки к Международному экономическому форуму-2021. Отдельное внимание уделяют вездесущим граффити и незаконной рекламе. Этот визуальный мусор постоянно убирают, но он возвращается каждый день. Другие основные нарушения уже устранили.

- От служб и администраций требуется дополнительно проверить причалы водного транспорта, которые находятся в зоне ответственности частных арендаторов. Мобильные аварийные бригады и графики дежурств сформированы, - передает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Напомним, что в гостиницах Петербурга будут брать тесты на коронавирус, чтобы заселить гостей на время ПМЭФ-21, с 25 мая по 5 июня.