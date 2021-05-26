Роспотребнадзор опубликовал списки пляжей Петербурга, где нельзя купаться

В Петербурге не прошли проверку на чистоту воды абсолютно все пляжи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Роспотребнадзоре рассказали жителям Санкт-Петербурга, на каких пляжах точно не следует купаться летом 2021 года. Инспекторы проверили все официальные 24 точки отдыха в черте города. Но вот проблема – вода содержит инфекции и паразитов абсолютно везде.

Итак, купаться не рекомендуют на всех Суздальских озерах и в Ольгинском водоеме в Выборгском районе. В Пушкине проверку не прошел Колонистский пруд. В Красносельском районе сотрудники ведомства не советуют заходить в воду Безымянного озера, а в Колпино – во все пляжи на реке Ижоре.

- Также не рекомендуется купаться в озере Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»); Финском заливе (пляжи: «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи»); «Дюнах» Курортного района; «Морских Дубках» в Приморском районе, - добавляют в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.