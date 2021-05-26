В Петербурге объявили конкурс на капремонт Биржевого моста за 2,3 млрд рублей

В Петербурге капитально отремонтируют Биржевой мост к середине 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге стартовал конкурс на поиск подрядчика, который возьмется за капитальный ремонт Биржевого моста через Малую Неву. Начальная цена контракта составляет чуть больше 2,3 млрд рублей. Судя по документации, опубликованной на сайте госзакупок, работы продлятся три года и завершатся не позднее 5 мая 2023-го.

- Источником финансирования закупки является бюджет Санкт-Петербурга. Окончание срока подачи заявок на конкурс назначено на 18 июня, в 09:00, - сообщает ГБУ «Мостотрест» на сайте госзакупок.

Напомним, на Биржевом мосте устарело оборудование – оно там с 70-х годов. Электроэнергии механической технике уже не хватает, ее заменят на гидравлику.