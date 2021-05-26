На Невском проспекте исчезли вывески музея мата

Слева то, что стало. Справа то, что было. Фото: СОЦСЕТИ

На Невском проспекте пропали вывески музея мата. Напомним, ранее петербуржцы рассказали в соцсетях об открытии необычного пространства. Люди разделились на два лагеря, кто-то негодовал насчет планов об открытии подобного музея, другие считали, что в обсценной лексике нет ничего зазорного. Как ранее узнала «Комсомолка», логотип заведению сделал известный дизайнер Артемий Лебедев. Возможно, автора идеи пересмотрели свои взгляды.

- По словам Виталия Милонова, сейчас на вывеске лишь одно слово – «аренда». Создатели музея в доме 54 заявляли, что «таких выражений посетители еще не слышали», и обещали «полное погружение в сказочный мир», - пишет «Мойка78».

По мнению депутата Госдумы РФ, в этой истории победил здравый смысл.