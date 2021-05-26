СК завел уголовное дело на мужчину, избившего 11-летнего подростка на детской площадке в Гатчине

В Ленобласти возбудили уголовное дело на мужчину, избившего 11-летнего мальчика на детской площадке. Фото: СОЦСЕТИ

Следком возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который избил чужого ребенка на детской площадке в поселке Сиверский, что находится в Гатчинском районе Ленобласти. Напомним, другие дети тайком сняли на видео конфликт взрослого с подростком и опубликовали запись в Сети. Позже полиция задержала грозного отца. Предположительно, он сделал замечание гулявшим подросткам за разбрасывание мусора.

- Установлено, что мужчина несколько раз толкнул 11-летнего мальчика, сбил его с ног, повалил на землю и удерживал в таком состоянии, нанося неоднократные удары рукой по голове. Своими действиями он причинил физические и психические страдания потерпевшему ребенку, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи будут просить суд отправить мужчину в СИЗО. Сейчас сотрудники СК допрашивают свидетелей, медицинскую экспертизу побоев уже назначили. «Народному воспитателю» грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.