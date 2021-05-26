Милый детеныш родился у кошачьих лемуров в Ленинградском зоопарке

Ленинградский зоопарк показал фотографии милого детеныша кошачьих лемуров. Фото: instagram.com/spbzoopark

В Ленинградском зоопарке показали фотографии милого детеныша кошачьих лемуров. Малыш родился около месяца назад, его впервые показывают посетителям. Юный лемур только-только учится лазать по ветвям и от мамы почти не отходит. Если его кто-то или что-то напугает, то он молнией мчится к родителям.

Малыш пока не отходит от родителей. Фото: instagram.com/spbzoopark

- Месяц назад, 26 апреля, в семье кошачьих лемуров родился очаровательный детеныш. Мамой стала самочка Нимфа, а папой – Алфей. Помимо родителей малыша в вольере живет еще три кошачьих лемура. Все они с большой нежностью относятся к ребенку: постоянно вылизывают и вычесывают его шерстку, - делятся сотрудники зоопарка в Instagram.

Пол детеныша установят чуть позже. Фото: instagram.com/spbzoopark

К слову, пол новорожденного пока неизвестен. Точно определить, девочка он или мальчик, можно будет только тогда, когда он еще чуток подрастет. Детеныш обитает в павильоне «Приматы».