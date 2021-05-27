Последние новости в Санкт-Петербурге на 27 мая 2021 года: Возврат денег за переплату капремонта и непригодность всех пляжей для купания

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 27 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» вновь собрала для читателей последние новости в Санкт-Петербурге, в этот раз к утру четверга, 27 мая 2021 года. Жителям Северной столицы пообещали в июле вернуть деньги за случайную переплату счета за капитальный ремонт. В Фонде капремонта признали некоторую путаницу с новыми квитанциями. Пени за просроченные майские платежи начислять не будут, а комиссию отменили.

В ЗакСобрании выбрали новых почетных граждан Санкт-Петербурга. Ими стали Борис Эйфман и Петр Яблонский - худрук Академического театра Балета и директор ПНИИ фтизиопульмонологии соответственно. Певицы Эдиты Пьехи в этот раз среди кандидатур не было.

Роспотребнадзор отчитался о состоянии воды на 24 пляжах в черте Санкт-Петербурга. Сюрприза не случилось – в ведомстве рекомендуют нигде не купаться в городе. Все акватории не прошли лабораторные исследования, там обнаружили инфекции и паразитов.

Наконец, уходящий май официально стал самым дождливым за 141 год истории метеонаблюдений. Ранее этот рекорд удерживал 2003 год, но уже сейчас в городе насчитали 131,2 мм осадков, что стало абсолютным рекордом. Это, на минуточку, 345% от месячной нормы. Кратковременные дожди задержатся в Петербурге еще на пару дней, а с начала следующей недели в город придет настоящее летнее тепло.