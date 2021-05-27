Погода на 27 мая в Петербурге: тепло и мелкий дождь

Тепло и легкий дождь ждут Петербург в День города Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 27 мая 2021 года, Санкт-Петербург отмечает главный свой праздник - городу исполнилось 318 лет со дня основания. В этот прекрасный день погода с самого утра порадовала петербуржцев ярким солнцем, которое уже к середине дня прогреет воздух, чтобы не было так холодно, как последние дни. Без кратковременных дождей, конечно, тоже не обойдется - это же Петербург.

- Едва успев проводить на восток один циклонический вихрь, как уже сегодня, 27 мая, Северная столица окажется под влиянием следующего, приближающегося с запада облачного вихря. При облачной с прояснениями погоде вновь пройдут кратковременные дожди, а температурный фон немного подрастет, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге ожидается до плюс 16-18 градусов, по Ленинградской области 14-19 градусов тепла. Ветер впервые за долгое время будет легкий, юго-восточный до 3-8 метров в секунду.