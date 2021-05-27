МЧС предупредило о сильных ливнях и грозах в Ленобласти 27 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление МЧС Ленинградской области выпустило предупреждение о том, что днем в четверг, 27 мая 2021 года, в регионе ожидаются сильные ливни. Отмечается, что погода испортится днем, ближе к вечеру. В остальное время в области будет тепло и солнечно.

- 27 мая, начиная с 14-17 часов, местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

Во время грозы жителям региона следует закрыть дома окна и двери, а также, если имеется, дымоход. Гулять по открытой местности не стоит, как и прятаться под деревьями, особенно одинокими. Именно в них может ударить молния.

Что касается остального времени, то погода в регионе ожидается хорошая. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до 14-19 градусов, местами до 21 градуса тепла.