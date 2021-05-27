Мужчина облил друга растворителем и поджег его в гараже под Петербургом

В Ленобласти полиция задержала местного жителя, который в ходе ссоры облил своего знакомого растворителем и поджег Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом ссора двух друзей закончилась больницей для одного из них. Утром в среду, 26 мая 2021 года, из Ленинградской областной клинической больницы поступила телефонограмма в полицию о том, что накануне к ним поступил мужчина с сильными ожогами по всему телу.

- У 30-летнего петербуржца был ожог головы, тела и рук. Он находится в тяжелом состоянии. Врачам он рассказал, что его поджег неизвестный человек в гараже у дома 40 в деревне Лаврики Всеволожского района, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция начала расследование и узнала, что поджигатель - 32-летний друг пострадавшего. Между мужчинами произошла ссора. Внезапно подозреваемый облил приятеля разбавителем краски и поджег его.

Поджигателя забрали в отдел полиции для разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.