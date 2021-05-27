Прокуратура Петербурга начала проверку после аварии автобуса со столбом, где пострадали пять человек

Автобус врезался в столб Фото: прокуратура Петербурга

Авария с участием автобуса произошла утром 27 мая на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Котина. Общественный транспорт на полном ходу влетел в фонарный столб. Как сообщает ГИБДД, водитель не справился с управлением. Пострадали пять человек: водитель, кондуктор и трое пассажиров водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров.

- Прокуратура Красносельского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, - сообщают в прокуратуре Петербурга. - Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя.

Прокуратура пообещала принять меры.