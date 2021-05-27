Фото и видео автобуса, влетевшего на столб в Петербурге, появились в сети

В сети появились фото и видео с места аварии автобуса со столбом в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В сети появилось много фото и видео с места жуткой аварии с автобусом в Санкт-Петербурге. Около 10 часов утра 27 мая 2021 года на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Да так, что переднюю часть огромной машины подняло на полтора метра вверх.

Автобус буквально влетел на фонарный столб Фото: СОЦСЕТИ

- По уточненной информации пострадали пять человек, - рассказали в МЧС Северной столицы.

Среди пострадавших трое пассажиров, кондуктор и водитель, которой зажало в кабине. Сейчас спасатели его уже извлекли. Также по видео с места аварии видно, что автобус сбил пешехода, который был на автобусной остановке.

Пострадали пять человек Фото: СОЦСЕТИ

На месте работаю спасательные службы и сотрудники полиции. Прокуратура города уже организовала проверку случившегося.