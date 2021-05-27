Троих пострадавших в ДТП автобуса на Ленинском проспекте госпитализировали в тяжелом состоянии

Трое из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно о состоянии людей, пострадавших в аварии с автобусом в Петербурге, который буквально влетел на фонарный столб. ДТП произошло в 10 часов утра 27 мая 2021 года на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Котина. Пострадали пять человек: водитель, которого зажало в кабине, кондуктор и трое пассажиров.

- Трое — госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Машина заскочила на поребрик, а после на фонарный столб, повиснув на нем в полутора метрах над землей. Спасателям пришлось "вырезать" водителя из капкана.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели и сотрудники полиции. Прокуратура города уже начала проверку аварии.