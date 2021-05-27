"Пассажиравтотранс" пообещал оказать помощь пострадавшим в аварии автобуса со столбом в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Компания "Пассажиравтотранс" прокомментировала страшную аварию с автобусом в Петербурге, которая произошла в 10 часов утра 27 мая 2021 года на Ленинском проспекте. В компании пообещали взять под контроль состояние пострадавших, а также выразили готовность оказать им необходимое содействие.

- Сегодня автобус №2 под управлением водителя 1965 года рождения по неустановленной причине произвел столкновение с опорой освещения на Ленинском проспекте. По предварительной информации пострадали 5 человек, в том числе водитель, - рассказали в компании.

Также в пресс-службе рассказали, что перед рейсом водитель прошел предрейсовый осмотр, режим его труда и отдыха был соблюден.

Сам автобус 2017 года выпуска и находится в исправном состоянии. Причины ДТП будут устанавливаться специальной комиссией.