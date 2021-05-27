Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до шести человек

В комздраве заявили о шести пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Число пострадавших в ДТП с автобусом и фонарным столбом на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге увеличилось до шести человек. Об этом в четверг, 27 мая 2021 года, рассказали в комитете по здравоохранению. Среди пострадавших водитель автобуса, кондуктор, трое пассажиров и пешеход, который в момент аварии находился на автобусной остановке.

- Всего пострадавших - 6. Из них 2 госпитализированы в НИИ скорой помощи. 4 - в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные - средней тяжести, - пояснили в комитете.

Также одна бригада медиков по просьбе МЧС осталась дежурить на месте аварии, пока спасатели пытаются снять автобус со столба.

По данным МЧС, в момент аварии в автобусе находились 10 человек, которые покинули салон до прибытия спасателей. Сейчас на месте работают 28 человек личного состава и 8 единиц техники.