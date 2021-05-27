Памятнику Петру I в Петербурге возложили цветы в честь Дня города Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

27 мая 2021 года Санкт-Петербург отмечает 318-летние со дня основания. Утром в честь этого состоялась торжественная церемония по возложению цветов памятнику Петру I на Сенатской площади - Медному всаднику. По традиции, букет основателю Петербурга преподнес губернатор города Александр Беглов.

- Церемония завершилась торжественным прохождением роты Почетного караула Западного военного округа. Также сегодня утром Александр Беглов возложил букет красных роз к надгробию основателя города императора Петра Первого в соборе во имя первоверховных апостолов Петра и Павла Петропавловской крепости, - рассказали в Смольном.

Также на торжественной церемонии присутствовали бывший губернатор Петербурга, председатель совета федерации Валентина Матвиенко, глава ЗакСа Вячеслав Макаров, командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, представители командования ВМФ и многие другие.