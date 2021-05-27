Школьница забеременела после изнасилования в петербургском парке

16-летняя петербурженка забеременела после изнасилования в парке Александрино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге школьница забеременела от своего насильника. Вечером в четверг, 26 мая 2021 года, в детскую городскую больницу №5 поступила 16-летняя девочка. При осмотре врачи установили, что у нее беременность на раннем сроке.

- Несовершеннолетняя находится в удовлетворительном состоянии. С ее слов, в начале мая 2021 года ее изнасиловал неизвестный мужчина в парке Александрино, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После изнасилования девочка в полицию не обращалась. Сейчас делом занялся следственный комитет, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Это уже не первый случай, когда на девушек и женщин нападают в данном парке. Так, в августе 2018 года мужчина напал на медсестру и затащил ее в парк. От изнасилования ее спасла собака, заметившая неладное.