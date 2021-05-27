Заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла на снижение 27 мая

Более 830 человек заразились коронавирусом в Петербурге на 27 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге третий день подряд наблюдается спад распространения коронавируса. Так, на 27 мая 2021 года в городе зарегистрировано еще 836 случаев заражения. Это всего на 0,4 процента меньше, чем днем ранее, но значительно лучше по сравнению с 24 мая, когда за сутки заболели 851 жителей города.

- За все время в Петербурге коронавирус официально был подтвержден у 436 352 человек. Из них полностью выздоровели 401 551 и скончались 14 193 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. - За последние сутки умерли 31 человек и выписаны после болезни 1391.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 27 мая 2021 года / Фото: Яндекс

В Петербурге обсуждают возможность создания "особых зон" в ресторанах, куда будут пускать только вакцинированных посетителей. "Комсомолка" выяснила, насколько возможна эта практика.

Также за весь период в Петербурге вакцинировано 665 943 человека. Из них 559 976 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 108 человек, вторично – 3 813.