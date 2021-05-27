Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 13:19

Движение общественного транспорта изменено из-за крупного ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге

Проезд по проспекту, где произошла авария, перекрыт
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за ДТП с автобусом в Петербурге изменены маршруты общественного транспорта

Из-за ДТП с автобусом в Петербурге изменены маршруты общественного транспорта

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за крупной аварии с автобусом, который наехал на фонарный столб в Санкт-Петербурге, 27 мая 2021 года было изменено движение семи маршрутов общественного транспорта. На данный момент движение в месте ДТП перекрыто.

- Автобусы № 2, 2А, 26 направлены в объезд от Ленинского проспекта по проспекту Маршала Жукова, проспекту Маршала Захарова и улице Десантников, - рассказали в комитете по транспорту.

Также изменены движения четырех троллейбусных маршрутов. Так, №32 направлен по проспекту Ветеранов до улицы Солдата Корзунова. Маршруты № 35 и 45 курсируют по проспекту Ветеранов до Дачного проспекта, а троллейбус №41 по проспекту Маршала Жукова, проспекту Ветеранов, улице Партизана Германа и улице Доблести.

Напомним, что в серьезной аварии пострадали шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии - это водитель автобуса и пешеход.