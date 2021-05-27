В Петербурге прошел исторический диктант об Александре Невском Фото: Лилия КОЗЛОВА

В Санкт-Петербурге 26 мая 2021 года прошел необычный исторический диктант. Вопросы были посвящены 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. Идея проекта и вопросы диктанта подготовлены деканом факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Олегом Кузиным. Вопросы задавали главный генеральный директора "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Иван Власов и редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

- Диктант прошел на факультете социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, в техническом колледже управления и коммерции, в школах №237, 583, 601 и других учебных заведениях, - рассказали организаторы диктанта.

Вопросы задавал гендиректор "КП-Петербург" Иван Власов Фото: Лилия КОЗЛОВА

Свои знания российской истории продемонстрировали студенты и старшеклассники. За 45 минут им надо было ответить на 40 вопросов, включая факты из биографии великого князя. Многие из них могут поставить в тупик даже преподавателей.

Итоги и победители будут определены на следующей неделе.