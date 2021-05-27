Заместителя главы администрации Колпино и депутата поймали на взятке в 7,7 млн рублей

Депутата Колпино задержали за взятку в 7,7 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на крупной взятке поймали двух высокопоставленных чиновников. 25 мая 2021 года полиция задержала 42-летнюю депутата муниципального Совета внутригородского муниципального образования Колпино. Женщина также является директором Жилищного агенства Колпинского района. Она подозревается в получении взятки в 7,7 миллионов рублей.

- В период с 1 октября 2019 по 31 марта 2020 года депутат вступила в преступный сговор с заместителем главы администрации Колпинского района города Санкт-Петербурга. Они получили взятку от крупной компании, занимающейся уборкой, сносом и монтажом в городе, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

За 7 750 000 рублей чиновники обещали полное покровительство и подписание актов выполненных работ.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело. 25 марта ее задержали. Также сейчас разыскиваются возможные соучастники женщины.